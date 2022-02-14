В Венеции впервые за время пандемии проходит легендарный карнавал

В Венеции начался всемирно известный карнавал. Празднование началось в субботу, 12 февраля, а окончится через две недели - 1 марта.

Об этом сообщает BBC.

В первый день карнавала, 12 февраля, на каналах и площадях Венеции людей было гораздо меньше обычного, но организаторы рассчитывают, что вскоре это изменится.

Планирование карнавала было возложено на Массимо Чекетто, режиссера-постановщика венецианского оперного театра «Ла Фениче». Для празднования был выбран девиз «Помни будущее».

«Думая о теме карнавала в этом году, я представлял себе будущее, будущее, которое этот город, наполненный прошлым, награждает каждого живущего в нем. Это воистину место противоречий, в котором переплетаются сны и реальность», - сказал он.

Во время карнавала был решено ослабить карантинные ограничения, в том числе требования обязательного ношения масок на улицах и в местах массового скопления людей.

«Это карнавал надежды. Ковид уходит, и мы рассчитываем вернуться к привычной жизни», - говорит один из жителей Венеции, Кристиан Скалезе.

Организаторы мероприятия уточнили, что на настоящий момент никто не знает, как именно будут разворачиваться события, поэтому за ними сохраняется право менять программу в зависимости от ситуации.

На многих мероприятиях будут присутствовать специальные стражи порядка, контролирующие соблюдение санитарных мер.

Напомним, что летом 2021 года жители Венеции вышли на протесты против круизных судов после того, как лайнер впервые за последние 17 месяцев причалил в город.