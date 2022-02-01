В Николаеве 16 февраля проверят сирены оповещения – горожан просят не беспокоиться

В Николаеве 16 февраля с 11 до 12 часов включат уличные громкоговорители в режиме электросирен.

Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне населения Николаевского городского совета.

Сирены включат для настройки системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Просим николаевцев сохранять спокойствие», - сообщили в мэрии.

Напомним, что США считают 16 февраля датой начала новой волны российской агрессии против Украины. Вместе с тем, американские СМИ называли и другие даты «начала вторжения» – и 15 февраля, и любой другой день.