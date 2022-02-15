На парижском вокзале полицейские застрелили мужчину, который угрожал им ножом

Сотрудники французской полиции утром 14 февраля застрелили мужчину, вооруженного ножом, который угрожал правоохранителям на Северном вокзале Парижа.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что мужчина с ножом приблизился к группе полицейских, дежуривших рядом с железнодорожными путями. После того, как он отказался выполнять требования сотрудников полиции убрать нож с лезвием длиной около 30 см, они открыли огонь.

Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину, он скончался. Никто из полицейских не пострадал. Министр транспорта Жан-Батист Джеббари отметил, что в настоящее время о расследовании акта терроризма речь не идет.

Напомним, ранее в Париже начался масштабный судебный процесс над боевиками, устроившими кровавые теракты в 2015 году.