Мэр Сенкевич созывает депутатов горсовета на внеочередную сессию 16 февраля – будут выделять допфинансирование для батальона терробороны

В среду, 16 февраля, в Николаевском городском совете пройдет внеочередное заседание сессии.

Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время брифинга по готовности Сил теробороны в Николаевской области.

Сенкевич заявил, что его заместитель по вопросам ветеранам войны и ВПЛ Юрий Степанец сотрудничает с городским батальоном территориальной обороны и держит все вопросы на контроле.

В частности, для выделения дополнительного финансирования для батальона мэр о созывает депутатов на сессию.

— В ближайшее время, а именно в среду, мы собираемся созывать внеочередную сессию горсовета, чтобы выделить дополнительные средства для обеспечения работы этого батальона. Мы уже выделили материалы из материального резерва, это прошло непублично. Кроме того, предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» помогло с помещением, но еще нужна помощь с техникой, ремонте помещений, обустройство спецпомещений и тд. Для этого нужно будет выделить средства. Сейчас с депутатами будем принимать решение, откуда эти средства снять и это будет запланировано на сессию в среду, - заявил мэр.

Напомним, ранее Домбровская призвала Сенкевича созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы утвердить программу терробороны Николаева и ее финансирование.

Также отметим, что 15 февраля в Николаевском облсовете состоится срочное заседание сессии - депутаты помимо бюджетных вопросов должны утвердить программу по терробороне.