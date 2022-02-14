«Суспільне» пока не будет подписывать соглашение с Alina Pash и ждет ответа от Госпогранслужбы

Общественный вещатель «Суспільне» обратился в Госпогранслужбу с просьбой подтвердить или опровергнуть факт подделки документа о пересечении артисткой границы с аннексированным РФ Крымом.

Об это сообщает «Суспільне».

Как известно, в субботу 12 февраля, певица Alina Pash одержала победу на Национальном отборе Украины на Евровидение-2022. Однако общественность возмутило то, что певица выступала в аннексированном Россией Крыму в 2015 году.

«В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, телеканал обращается в ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы», - сказано в сообщении.

При этом «Суспільне» не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе «Евровидение» с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов.

Напомним, что ранее украинская певица Maruv не поехала на «Евровидение-2019», несмотря на победу в национальном отборе. Причиной тогда стали гастроли певицы в России.