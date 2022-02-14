На сессии Николаевского облсовета планируют выделить деньги на терроборону – после заседания проведут курс по тактической медицине

Во вторник, 15 февраля, в ходе внеочередного заседания Николаевского областного совета из бюджета планируют выделить средства на территориальную оборону.

Об этом руководство области сообщило в понедельник, 14 февраля, в ходе брифинга, сообщает «Преступности.НЕТ».

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким призвал людей не паниковать, отметив, что Украина уже восемь лет готова к вторжению.

— Восемь лет мы к этому готовы. Есть такая пословица: «Если оружие нужно использовать хоть раз в жизни, надо носить его с собой всю жизнь». Мы именно в этой позиции. Все готовы, намного лучше за эти годы стали Вооруженные силы. Закон о территориальной обороне – это один из инструментов для усиления нашей обороноспособности, - сказал Ким.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, в свою очередь, отметила, что на заседании областного совета во вторник, 15 февраля, планируют выделить средства. В связи с этим, глава облсовета призвала прийти на сессию всех депутатов.

— Первое задание, кто будет защищать местное население, если будет агрессия со стороны врага на нашей территории, это территориальная оборона. Поэтому мы не можем сейчас пренебречь возможностью, чтоб в мирное время принять меры, для того, чтобы противостоять любой потенциальной агрессии. В декабре 2021 года мы не приняли программу по территориальной обороне и на завтра я созываю внеочередную сессию, чтоб принять новую программу территориальной обороны и для того, чтоб выделили средства на поддержку территориально-технического обеспечения наших сил. Я призываю все политические силы присоединиться мы понимаем, как это важно, - сказала Замазеева.

Также она сообщила, что после заседания в областном совете пройдут курсы по тактической медицине.

— Мы провели два совещания, с завтрашнего дня, после сессии пройдут курсы по тактической медицине именно в помещении Николаевского областного совета. С военного госпиталя и Красного креста будут показывать, как себя вести, - добавила глава облсовета.

Объявление о курсах будет опубликовано на сайте областного совета.

В свою очередь, командир бригады территориальной обороны Николаевской области Роман Токаренко сообщил, что штат мирного времени доукомплектован до 70%.

— Мы сейчас доукомплектовались по штату мирного времени до 70% сами, набрали военнослужащих, проводим учения и каждому, кто хотел бы принять участие в территориальной обороне в той или иной роли, я бы хотел сказать – обращайтесь в командирам батальонов, которые присутствуют в каждом административном районе, обращайтесь в территориальные центы доукомплектования, - сказал Токаренко.

Также он обратился к тем, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может записаться в оборону, при желании, организовывать добровольческие формирования.

Что же касается финансирования, которое должно быть выделено на территориальную оборону, по словам Кима, на Целевую программу выделят от 20 до 50 миллионов гривен. Отметим, программа действует до 2026 года. Субвенция будет распределяться в военкоматах, где отрыты счета территориальной обороны.

Городской голова Александр Сенкевич, сообщив, что в среду, 16 февраля будет сессия городского совета, добавил, что на данный момент вопрос с финансированием и его процедурой решается. Замазеева, в свою очередь, добавила, что областные штабы размещен в Николаеве, но помещения необходимо оборудовать.

— Один штаб областной и один батальон размещены именно в Николаеве – один в Леваневцев, другой в АМПУ, в клинической больнице. Эти помещения требуют материально-технического обеспечения, там нужен ремонт, комнаты для оружия. Как раз на эти необходимости и на эти помещения будут переданы предложения в городской совет, - добавила Анна Замазеева.

Напомним, в Николаевской области планируют разместить шесть подразделений территориально обороны.