В больницах Николаевщины повышенные зарплаты пока выплатили из сэкономленных средств – медучреждения уже законтрактировались на ₴3,5 миллиарда

Больницы Николаевской области выплатили медикам повышенные зарплаты из сэкономленных средств.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил глава управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Максим Безносенко.

Чиновник заявил, что на сегодняшний день больницы заключают контракты с Национальной службой здоровья Украины. Общая сумма контрактов по Николаевской области – 3,5 миллиарда гривен.

— На данный момент заканчивается контрактирование с Национальной службой здоровья Украины. Сегодня пришел последний из областных медучреждений договор областной клинической больницы. Пока еще не законтрактированы четыре больницы в Николаевской области. Это районные или другие больницы. На этой неделе уже будет законтрактирована вся Украина. Николаевская область законтрактирована на общую сумму – 3 миллиарда 550 миллионов. Областная больница сегодня законтрактировалась на 230 миллионов, - сказал Безносенко.

За январь медикам выплатили зарплаты из сэкономленных средств.

— Да, была проблема в январе, потому что деньги за январь приходят только сейчас. Но большинство больниц сэкономило средства и они выплатили повышенные заработные платы. Если кому-то они не дошли, они будут компенсированы за счет зарплаты в феврале, - добавил Безносенко.

Напомним, ранее Кабмин повысил заработные платы для медиков. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в 2022 году финансирование сферы здравоохранения составляет 232 миллиарда гривен. На программу медгарантий предусмотрено 157,3 миллиарда гривен, что почти на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Позже в Николаевской областной государственной администрации заявили, что средства на повышенные зарплаты медикам еще не начислили.

В то же время, директор КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александр Плиткин заявил, что ему хватит средств, чтоб выплатить повышенные зарплаты медикам за январь, но дальше необходима будет помощь.