В Украине 16 февраля объявили Днем Единства – Зеленский подписал указ

В Украине 16 февраля объявили Днем Единства.
Соответствующий указ №53/2022 подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Эту меру предприняли «с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание».
В этот день поднимут Государственный флаг Украины на зданиях во всех населенных пунктах, исполнят в 10:00 Государственный Гимн Украины. Кроме того, посольства Украины заграницей проведут имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Кроме того, намерены создать единую информационную платформу «UАразом» для обеспечения ежедневного информирования населения о ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.
Также Зеленский выступил с видеообращением, в котором подчеркнул, что «наше государство сегодня сильно, как никогда».
- Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Мы уверены в наших Вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.
- Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем Единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за неё бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не изменим их памяти. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться, - заявил Зеленский.