В Украине 16 февраля объявили Днем Единства – Зеленский подписал указ

В Украине 16 февраля объявили Днем Единства.

Соответствующий указ №53/2022 подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Эту меру предприняли «с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание».

В этот день поднимут Государственный флаг Украины на зданиях во всех населенных пунктах, исполнят в 10:00 Государственный Гимн Украины. Кроме того, посольства Украины заграницей проведут имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кроме того, намерены создать единую информационную платформу «UАразом» для обеспечения ежедневного информирования населения о ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.

Также Зеленский выступил с видеообращением, в котором подчеркнул, что «наше государство сегодня сильно, как никогда».

- Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Мы уверены в наших Вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.