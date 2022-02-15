В НУК имени адмирала Макарова создали видеожурнал для абитуриентов – в нем отвечают на самые частые вопросы поступающих

В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова создали видеожурнал для абитуриентов под названием «Навигатор».

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

Этот журнал представляет собой пошаговую инструкцию для выпускников школ, желающих в скором времени стать студентами. В нем содержится информация не только об условиях поступления в вузы в 2022 году, но и о специальностях, по которым осуществляется подготовка специалистов в НУК имени адмирала Макарова.

«В первую очередь, наш видеожурнал подробно рассказывает обо всех этапах вступительной кампании 2022 года. Кроме того, мы пытались доступно разъяснить школьникам и их родителям, как правильно выбрать предметы для ВНО, когда и какие подавать документы в вуз, а также как рассчитать свой конкурсный балл при поступлении», - объясняет ответственный секретарь приемной комиссии НУК Валерий Комышник.

Отметим, что всего запланировано семь выпусков видеожурнала, которые будут транслироваться на YouTube-канале НУК имени адмирала Макарова по пятницам. Каждый выпуск посвящен отдельным институтам и факультетам НУК.

Первый выпуск уже в эфире, и он посвящен специальностям Кораблестроительного учебно-научного института НУК.

Напомним, выпускник Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Владимир Горбань работает на первом украинском ледоколе «Ноосфера», который исследует Антарктиду и доставляет полярников на научно-исследовательскую станцию «Академик Вернадский».