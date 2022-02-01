«По минимуму сможем сделать»: Николаевская ОГА предложила выделить 2 миллиона на поддержку терробороны

Депутаты-члены комиссии по вопросам бюджета и инвестиций Николаевского областного совета проголосовали за выделение двух миллионов гривен на территориальную оборону области на данном этапе.

Заседание прошло во вторник, 15 февраля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе заседания вице-губернатор Николаевской области Игорь Кузьмин рассказал о программе территориальной обороны. Он коротко сообщил о формировании бригад, отметив, что все подразделения обеспечены административными зданиями. В программе же, в основном, нуждаются в финансировании три пункта:

-учения резервистов-контрактников (сборы);

-поддержка материально-технического обеспечения;

-поддержка пунктов постоянной дисклокации терробороны;

В связи с этим, на данном этапе в ОГА предложили выделить 2 миллиона гривен. При этом, Кузьмин отметил, что средств на контрактников не хватит, но необходимо будет провести сборы.

Глава облсовета Анна Замазеева, в то же время, отметила, что к проекту есть замечания, которые зачитала руководительница аппарата Татьяна Лабарткава. В целом, они касались юридических моментов – к примеру, в преамбуле необходимо было сослаться на закон о национальном сопротивлении, а ответственными назначить не только органы исполнительной власти. Кузьмин ответил, что проект уже был исправлен.

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Андрей Фатьянов отметил, что в проекте решения сказано, что за использование средств отвечает комиссия по вопросам законности и прав человека, а не бюджетная. Депутаты согласились с ним и внесли в проект соответствующую правку.

Также депутаты поинтересовались, на что именно пойдут деньги. Кузьмин сообщил, что 700 тысяч потратят на текущие расходы, а 130 тысяч – на капитальные. В свою очередь, командир бригады территориальной обороны Николаевской области Роман Токаренко отметил, что с 2017 года на территориальную оборону выделили 1,6 миллиона гривен.

— Структура сил терробороны принципиально изменена. У нас было до нового года 3 человека, сейчас 45.. Общими усилиями нам помогли, выделили места, разместили, раньше мы размещались на базе военкоматов. Нам расширили полномочия, дали людей. Нам выделили места. Но выделили в таком состоянии… Сейчас подключаем тепло, свет. Мы приезжаем и заново создаем 6 военных частей, - сказал Токаренко.

Анна Замазеева сообщила, что лучшее помещение для терробороны выделили в Витовской администрации.

— В каждом помещении должны оборудовать комнатру для оружия. Мы знаем, что государство обеспечило нас всем, что нужно для вооружения, но нужно оборудовать комнаты. Им нужно сделать секретные комнаты… Им нужна компьютерная и оргтехника, чтоб оформлять каждого кандидата… Там на каждый штаб 10 компьютеров, - сказала Замазеева.

Токаренко также подчеркнул, что двух миллионов не хватит, но это необходимый минимум.

— Да, по минимуму сможем сделать, - добавил Токаренко, добавив, что терроборону обновляют в ускоренном режиме, при этом, ранее планировалось реализовывать планы до 2022-2023 года.

После непродолжительной дискуссии депутаты проголосовали за вынесение этого вопроса на сессию, и сразу же внесли соответствующие изменения в бюджет.

Напомним, в Николаевской области планируют разместить шесть подразделений территориально обороны.