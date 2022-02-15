Парламент поддержал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за проявление антисемитизма

Верховная рада поддержала уголовную ответственность за проявления антисемитизма. Во втором чтении принят законопроект № 5110.

Об этом сообщается на сайте парламента.

За этом законопроект проголосовали 295 народных депутатов. Согласно проекту Закона, будут внесены внесении изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине».

Согласно документу, за такие проявления предусматривается наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Действия, которые были совершены организованной группой лиц или повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 7 октября подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Он содержит шесть статей, большинство из которых состоят из одного предложения. Закон также определяет антисемитизм как «определенное восприятие евреев, выражающееся как ненависть к евреям».