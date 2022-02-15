Сессия Николаевского облсовета: Депутаты собрались, чтоб выделить средства на поддержку терробороны

В Николаевском областном совете, во вторник, 15 февраля, проходит внеочередное заседание.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Николаевской области планируют разместить шесть подразделений территориально обороны. В связи с этим, на поддержание терробороны необходимо выделить средства. По этому вопросу перед сессией депутаты-члены комиссии по вопросам бюджета и инвестиций Николаевского областного совета проголосовали за выделение двух миллионов гривен на территориальную оборону области на данном этапе. Теперь же за это решение необходимо проголосовать сессионно.

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13:09 На заседание пришли активисты «Нацкорпуса». На заседание зарегистрировались 44 депутата.



13:00 Отметим, перед заседанием, на Президиуме заместитель главы Николаевского областного совета, депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «За життя» Владимир Фроленко и члены его фракции воздержались от голосования за средства на территориальную оборону и потребовали сначала проголосовать за выделение 2 миллионов гривен на онкобольных детей.

В итоге, после непродолжительной дискуссии депутаты все же проголосовали за предложение Фроленко, а ОГА дали час на подготовку соответствующего проекта решения.