«Стыдно?! Таких слов, думаю, компания не использует»: Депутат раскритиковал «Николаевоблэнерго» за «ремонт» тротуара возле детсада

Депутат Николаевского городского совета Дмитрий Сичко возмущен качеством ремонта тротуара возле детского сада №29 по улице Колодезной, которое выполнило «Николаевоблэнерго» после разрытия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Асфальтная дорожка возле детсада №29 на улице Колодезная. Прошло 9 месяцев и наконец решили вопрос с ее ремонтом. Но остался главный вопрос: качество ремонта от ЧАО «Николаевоблэнерго». Поскольку это не городское коммунальное предприятие, то к сожалению и сроки ремонта и качество ремонта, мягко говоря, страдают. Будем смотреть с специалистами отдела теперь. Если этот ремонт не выдержит 1 год, то будем обращаться для ремонта ремонтных работ», - написал депутат.

Также он добавил, что на место выедут со специалистами, чтобы оценить возможность составления акта и выписки штрафа за некачественные работы.

Николаевцы в комментариях возмутились такому ремонту, отметив, что подрядчику должно быть стыдно за такую работу, ведь она сделана по принцу «тяп-ляп» или «хай так».

«Стыдно ?! Таких слов, думаю, компания не использует», - ответил Дмитрий Сичко на возмущения горожан.

Также жители отмечают, что еще летом было произведено разрытие в связи с проведением аварийного ремонта кабельной сети. Благоустроить территорию предприятие не могло почти 9 месяцев, а после ремонта у тротуара частично пропал бордюр, возможно, его закрыли асфальтом. При этом, сам тротуар полностью отремонтировали несколько лет назад.

Работников предприятия в группе Contact Center неоднократно просили восстановить покрытие.

Напомним, как 11 января, работники «Николаевоблэнерго» без предупреждения провели обрезку деревьев на территории сада гимназии №2 «GENIUS», испортив при этом арт-объект «Лингвистическое дерево».