Центр SAMPLE приглашает на курсы «домедицинская помощь при кровотечениях»

19 февраля и 20 февраля социальное предприятие «SAMPLE» организовывает в Николаеве курсы по обучению навыкам домедицинской помощи при кровотечениях. Программа курса соответствует требованиям международной программы B-con (bleeding control), а также приказам МОЗ Украины.
Об этом сообщают организаторы.
Курс B-con (bleeding control) - домедицинская помощь при кровотечениях. Продолжительность курса: 6-8 часов.
ПЛАН курса:
• юридические и этические аспекты оказания домедицинской помощи;
• правила поведения на месте происшествия;
• определение признаков массивного кровотечения;
• остановка кровотечения с помощью давящей повязки;
• остановка кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов разного типа;
• перевод пострадавшего в стабильное боковое положение;
• отработка навыков при разных сценариях.
Зарегистрироваться на этот курс можно по ссылке
ВНИМАНИЕ - Количество мест на каждый из курсов ОГРАНИЧЕНО!
Место на курсе закрепляется только после полной оплаты.
Детали, дополнительная информация - 098 674 13 41 (Viber, Telegram)
«Ни одна система здравоохранения не способна предоставить своих специалистов в первые 5 минут, а именно эти минуты решающие. Быстрее всего оказать первую помощь может человек рядом, если он владеет нужными знаниями и навыками. На курсах мы не просто рассказываем и показываем… Мы тренируем! Отрабатываем с курсантами алгоритм действий по несколько раз при разных сценариях», - комментируют в центре «SAMPLE».
Отработка навыков проходить с использованием жгутов кровоостанавливающих типа SWAT и САТ, Israeli bandage и др. Все материалы для отработок предоставляются. Обучение проходит в соответствии с карантинными ограничениями.
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Отметим, что курсы домедицинской помощи «SAMPLE» стали победителем конкурса «Лучшие практики молодежного социально-ответственного бизнеса Николаевщины» в номинации «Лучшие практики по развитию образования, обучения и просветительской деятельности».
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