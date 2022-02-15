В реализации программы Президента «Большое строительство» – будущее Николаевской области, – Иван Янченко

В начале февраля прошлого года, в соответствии с распоряжением главы Николаевской ОДА Виталия Кима было создано ГП «Агентство местных дорог Николаевской области». На данный момент Агентство является заказчиком выполнения дорожных работ в регионе в рамках реализации программы Президента «Большое строительство».
Об этом идет речь в сообщении ГП «Агентство местных дорог Николаевской области».
Сообщается, что за прошедший год предприятию удалось достичь весомых результатов. Во всех четырех территориальных единицах (бывших 19 районах) Николаевщины сегодня реконструируются и строятся дороги.
– Государственное предприятие «Агентство местных дорог Николаевской области», созданное распоряжением главы ОГА Виталия Кима, появилось как раз в то время, когда в нем была насущная необходимость. На тот момент подобные предприятия уже работали в большинстве областей Украины. И Виталий Александрович поставил задачу создать такую организацию в нашем регионе, – отметил замглавы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин.
По его словам, Агентство успешно работает: «Создан молодой, профессиональный коллектив, способный выполнять поставленные задачи».
– Благодаря программе Президента «Большое строительство», дороги Николаевщины становятся комфортными и безопасными, в этом есть частица труда коллектива ГП «Агентство местных дорог Николаевской области» под руководством Ивана Янченко. Впереди еще много работы, – добавил Кузьмин.
В свою очередь депутат облсовета от партии «Слуга Народа», председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водохозяйственного комплекса, энергетики и энергосбережения, связи и цифровизации Иван Кухта отметил, что такого объёма средств, как сейчас, на ремонт и реконструкцию дорог не выделялось никогда.
– В рамках программы «Большое строительство» транспортные артерии региона поступательно обновляются. И это, в том числе, благодаря труду коллектива Агентства местных дорог Николаевской области, который, я считаю, успешно справляется с поставленными задачами, – отметил Кухта.
Как рассказал директор ГП «Агенство местных дорог Николаевской области» Иван Янченко, за год удалось капитально отремонтировать чуть более 58 км дорог в области.
– В результате сплоченной работы исполнительной и законодательной ветвей власти, их руководителям, в лице Виталия Кима и Анны Замазеевой, на дорожное строительство было выделено достаточное количество средств. Это дало возможность подрядным организациям, в рамках эксплуатационного ремонта, обеспечить комфортный проезд на участке общей протяженностью 286, 7 км, а капитально отремонтировано 58, 4 км дорог.Отдельно хочу поблагодарить за объективность, конструктивную работу профильного заместителя главы ОГА Игоря Кузьмина. Игорь Валерьевич всегда руководствуется интересами дела, контролирует работу, регулярно проводит совещания на объектах. Искреннюю признательность за взаимопонимание и поддержку хочу выразить главе транспортной комиссии облсовета Ивану Кухте. А также поблагодарить за работу наш молодой и энергичный коллектив. Я уверен, что в реализации программы Президента «Большое строительство» – будущее Николаевской области. Это и экономическое развитие, и социальное. Работаем дальше, – резюмировал Янченко.