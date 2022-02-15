В реализации программы Президента «Большое строительство» – будущее Николаевской области, – Иван Янченко

В начале февраля прошлого года, в соответствии с распоряжением главы Николаевской ОДА Виталия Кима было создано ГП «Агентство местных дорог Николаевской области». На данный момент Агентство является заказчиком выполнения дорожных работ в регионе в рамках реализации программы Президента «Большое строительство».

Об этом идет речь в сообщении ГП «Агентство местных дорог Николаевской области».

Сообщается, что за прошедший год предприятию удалось достичь весомых результатов. Во всех четырех территориальных единицах (бывших 19 районах) Николаевщины сегодня реконструируются и строятся дороги.

– Государственное предприятие «Агентство местных дорог Николаевской области», созданное распоряжением главы ОГА Виталия Кима, появилось как раз в то время, когда в нем была насущная необходимость. На тот момент подобные предприятия уже работали в большинстве областей Украины. И Виталий Александрович поставил задачу создать такую организацию в нашем регионе, – отметил замглавы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин.

По его словам, Агентство успешно работает: «Создан молодой, профессиональный коллектив, способный выполнять поставленные задачи».

– Благодаря программе Президента «Большое строительство», дороги Николаевщины становятся комфортными и безопасными, в этом есть частица труда коллектива ГП «Агентство местных дорог Николаевской области» под руководством Ивана Янченко. Впереди еще много работы, – добавил Кузьмин.

В свою очередь депутат облсовета от партии «Слуга Народа», председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водохозяйственного комплекса, энергетики и энергосбережения, связи и цифровизации Иван Кухта отметил, что такого объёма средств, как сейчас, на ремонт и реконструкцию дорог не выделялось никогда.

– В рамках программы «Большое строительство» транспортные артерии региона поступательно обновляются. И это, в том числе, благодаря труду коллектива Агентства местных дорог Николаевской области, который, я считаю, успешно справляется с поставленными задачами, – отметил Кухта.

Как рассказал директор ГП «Агенство местных дорог Николаевской области» Иван Янченко, за год удалось капитально отремонтировать чуть более 58 км дорог в области.