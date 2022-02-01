В работе «Приват24» произошел сбой

В работе приложения «Приват24» во вторник, 15 февраля, произошел сбой.

Об этом сообщают пользователи в Сети.

На данный момент невозможно активизироваться ни в мобильной версии «Приват24», ни зайти в приложение с официального сайта «ПриватБанка».

При этом пользователи отмечают, что можно зайти в «старую» версию мобильного приложения.

С чем связан данный сбой, на данный момент неизвестно. По состоянию на 17:35 приложение заработало.

По словам народного депутата Александра Дубинского, Приватбанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов.

Стоит отметить, что ранее днем отдельные клиенты банка получили с неизвестных номеров смс-сообщения о проблемах в работе банка. Например, в сообщениях на латинице говорится, что банкоматы «ПриватБанка» не работают 15 февраля. Однако в банке эту информацию опровергли и заявили, что банкоматы работают в штатном режиме.

Также примечательно, что утром 15 февраля сбой наблюдался и в работе сервисов другого госбанка - Ощадбанка. По всей Украине не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, наблюдались проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения «Ощаб 24/7» и электронных сервисов банка, передает itc.ua.

На проблемы пожаловались пользователи в соцсетях, а в банке в свою очередь подтвердили, что проблема имела место.