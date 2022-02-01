В Житомире к семи годам тюрьмы приговорили «смотрящего» за колонией – это первый реальный срок по «воровской» статье

Впервые в Украине вынесли приговор за распространение преступного влияния так называемому «смотрящему» в тюрьме. Богунский райсуд Житомира дал более 7 лет лишения свободы мужчине, который из тюрьмы пытался выбить несуществующие долги.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Впервые в Украине к реальному наказанию приговорен заключенный, который находится в статусе «смотрящего» в тюрьме», – акцентировали в ОГП.

По данным следствия, уроженец Житомирской области отбывал свое 12-е наказание в колонии и по просьбе ранее судимой местной жительницы пытался выбить несуществующий долг, вдвое увеличив его сумму.

Осужденный неоднократно звонил по телефону и требовал уплатить деньги до конкретной даты. В случае неуплаты угрожал применить свой уголовный авторитет и привлечь подконтрольных ему лиц на свободе для физической расправы и уничтожения имущества.

С учетом не отбытого срока ему дали 7 лет и 2 месяца лишения свободы. В отношении заказчицы также направлен обвинительный акт.

Стоит отметить, что вообще первый приговор по «воровской» статье был вынесен на Николаевщине. Однако тогда суд оправдал «смотрящего» за Снигиревской исправительной колонии по обвинению в распространении преступного влияния.