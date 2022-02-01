Покорил судей и сердце любимой: Еще один уроженец Первомайска попал на телешоу «Голос»

На телешоу «Голос» команду Нади Дорофеевой пополнил еще один выходец из Николаевской области – Владимир Порубайло. И это уже второй первомаец в команде популярной артистки. В предыдущем выпуске ее сердце покорил солист военного оркестра Александр Свириденко.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Владимиру Порубайло 26 лет, он родился в Первомайске, но по стечению обстоятельств ныне живет в Одессе. На «Голосе» он будет представлять родную Николаевскую область. На сцену Владимир вышел с песней «Eye Of The Tiger». Его вокал покорил сразу двух тренеров – Надю Дорофееву и Ольгу Полякову.

Тренерки боролись за талантливого уроженца Николаевщины, а Оля Полякова даже спела с ним одесскую «Мурку». Несмотря на это, Порубайло присоединился к команде Дорофеевой.