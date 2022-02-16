Zoom «подслушивал» владельцев Mac после завершения разговора, но ошибку уже устранили

На протяжении нескольких месяцев пользователи MacOS сообщали об ошибке, которая связана с использованием приложения Zoom. После завершения разговора их микрофон продолжал работать.

Об этом пишет «The Verge».

Пользователи платформы жаловались на эту проблему ещё в декабре прошлого года. Они заметили, что оранжевый индикатор микрофона активен даже тогда, когда Zoom в фоновом режиме. Этот индикатор операционная система MacOS Monterey показывает, если программа использует микрофон устройства и продолжает записывать звук.

В компании постарались исправить ошибку и через время предлагали пользователям обновить утилиту до версии 5.9.3, чтобы наконец-то решить эту проблему, но жалобы все равно продолжали поступать.

В новой версии для macOS 5.9.3 проблема устранена. В компании отметили, что микрофон не записывал звук, а данные не передавались на платформу, поэтому нарушения конфиденциальности пользователей не было.

«В клиенте Zoom для macOS 5.9.3, выпущенном 25 января 2022 года, исправлена ​​ошибка, связанная с невозможностью должным образом прекратить использование микрофона после встречи», - заявил представитель Zoom Мэтт Нагель.

Напомним, что в Apple призналась в записи разговоров пользователей с Siri без их ведома.