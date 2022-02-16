Virgin Galactic объявила о старте продаж билетов на полет в космос

В среду, 16 февраля, американская компания Virgin Galactic Holdings Inc открывает продажу билетов на суборбитальные полеты, без достижения границ космоса.

Об этом сообщает Swissinfo.

Компания планирует начать отправку космических туристов к концу текущего года. Ожидается, что на на первом этапе на орбиту отправится тысяча человек, затем масштаб будет расширен.

«Мы в Virgin Galactic считаем, что космос преображает нас. Мы планируем привлечь своих первых 1000 клиентов к началу коммерческого обслуживания в конце этого года, что обеспечит невероятно прочную основу, поскольку мы начинаем регулярные операции и расширяем наш флот», - отметила компания.

Запуски будут производиться из Нью-Мексико, США. Продолжительность полета каждого составит около 90 минут.

Билет обойдется в 450 тысяч, включая депозит в размере 150 тысяч.

«Мы разработали привлекательную и эффективную модель продаж для поддержания роста нашего бизнеса», - отметила Блэр Рич, занимающая посты президента и директора по коммерческим и потребительским операциям компании.

Отмечается, что в ходе предварительных торгов во вторник акции Virgin Galactic выросли на 12% до $8,1 за бумагу.

Напомним, что ранее компания SpaceX запустила в космос спутник Украины «Сич-2-30».