День единения в Украине: Телеканалы транслируют Телемарафон национального единства

В среду, 16 февраля, на украинских телеканалах проходит Телемарафон национального единства.

Ранее об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Это одна из мер ко Дню единения — празднику, который накануне ввел президент Зеленский. В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства.

Телемарафоны пройдут утром – с 8:00 до 10:00, и вечером – с 19:00 до 22:00.

Кроме того, на всех админзданиях страны вывесят сине-желтое знамя, а в 10:00 исполнят гимн Украины. В школах проведут уроки национального единства. А всех украинцев власти призывают вывешивать сообщения в соцсетях с хештегом #UA вместе. Украинские дипучреждения за рубежом должны подсветить синим и желтым цветами.