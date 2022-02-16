Домбровская требует от мэра Сенкевича немедленно подписать распоряжение о созыве сессии, либо дать список депутатов, отказавшихся присутствовать

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская возмутилась, что мэр Александр Сенкевич до сих пор не созвал заседание сессии, на которой планировалось выделить дополнительное финансирование для поддержки территориальной обороны.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее Домбровская призвала Сенкевича созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы утвердить программу терробороны Николаева и ее финансирование. В этот же день, мэр заявил, что созывает сессию на 16 февраля.

«Вчера (15 февраля, - ПН) я официально обратилась письмом к мэру Александру Сенкевичу с требованием срочно созвать сессию городского совета, чтобы в такой важный для государства момент поддержать наши Вооруженные Силы и Территориальную оборону. Но до сих пор сессия не созвана! Я требую от мэра Николаева либо немедленно подписать распоряжение о созыве на завтра внеочередного пленарного заседания сессии городского совета либо опубликовать список депутатов, которые отказались на ней присутствовать, чтобы избиратели видели гражданскую позицию каждого из них, независимо от членства во фракции», - написала Домбровская.

Как известно, в Николаевском областном совете, во вторник, 15 февраля, прошло внеочередное заседание, на котором депутаты приняли решение о выделении 2 миллионов гривен на территориальную оборону. При этом, заместитель председателя Николаевского областного совета, депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Владимир Фроленко и члены его фракции воздержались от голосования за средства на территориальную оборону и требовали сначала проголосовать за выделение 2 миллионов гривен онкобольным детям.