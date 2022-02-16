За сутки на Николаевщине зафиксировали 928 случаев коронавируса – выздоровел 491 человек

По состоянию на 16 февраля в Николаевской области выявлено 928 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Сообщается, что по состоянию на 16 февраля из всех 136 тысяч 884 (+928) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 79741 (+373);

Первомайск – 8711 (+79);

Южноукраинск – 4868 (+101);

Вознесенск – 3064 (+36);

Очаков – 2423 (+4).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 335 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание COVID-19 установлено у 3394 (+22) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3151 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 491, всего – 118376.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3459, в сутки – 4.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 16.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1191 человек, больной на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 85 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 109 больных и 48 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 182;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 150 больных и 11 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 67 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 80 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 53 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 56 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 47 больных и 1 человек с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 23 больных и 1 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 22 больных и 6 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 24 больных и 8 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 52 больных и 1 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 71 больной и 8 человек с подозрением;

- Снигиревская городская больница – 24 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 39 больных и 15 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 8 больных;

- роддом №1 Николаева – 0.

Для приостановки распространения коронавирусной инфекции призываем жителей города и области соблюдать карантинные ограничения, масочный режим в общественных местах, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию ​​и вакцинироваться. А ведь вакцинация – реальная возможность противостоять COVID-19!