ГК «Прометей» закупила 54 вагона - зерновоза

Закупка новых хопперов осуществлена в рамках масштабной программы по развитию транспортной автономности ГК «Прометей», реализация которой стартовала более года назад.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дебютный проект по приобретению 54 вагонов Компания «Прометей» реализовала в рамках лизингового соглашения с Первым Украинским Международным Банком (ПУМБ). Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 млн. долл.

«Я очень благодарен участникам этого проекта, всем кто участвовал в его реализации. Хочу подчеркнуть профессионализм ПУМБ. Активное и оперативное оформление лимита впечатлило. Мы будем смотреть в сторону этого банка очень серьезно и нацелены на продолжение тесного сотрудничества в рамках новых проектов» - прокомментировал сделку с ПУМБ собственник ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

В компании отмечают, что ГК «Прометей» является одним из крупнейших трейдеров и собственником инфраструктуры элеваторного хозяйства, и следующим логическим шагом являлась закупка ж/д подвижного состава с целью увеличения оборачиваемости элеваторов ГК «Прометей».

На сегодняшний день ГК «Прометей» обладает мощной элеваторной сетью, в которую вошли 33 комплекса с суммарной емкостью единовременного хранения почти 1,9 миллионов тонн, поэтому потенциал увеличения количества и производительности подвижного состава колоссальный. На сегодняшний день потребность в ж/д вагонах оценена нами на уровне более 300 единиц.

«Как показывает практика, уже не первый год, в пик сезона арендованных вагонов не хватает. Собственные вагоны позволяют отгружать и перевозить продукцию без каких-либо ограничений, что дает нам конкурентное преимущество», - прокомментировал событие Рафаэль Гороян.

Собственник ГК «Прометей» сообщил, что новое направление позволит компании заработать дополнительную маржу и удерживать агропроизводителя на довольно высококонкурентном рынке.

«Поскольку трейдерская маржа с каждым годом становится все меньше, ГК «Прометей» находит новые инструменты для увеличения маржинальности на каждой тонне. Это будет синергия для элеваторных хозяйств, синергия для трейдеров и в комплексе с нашими проектами «АгроМаркет» (продажа д/т, минудобрений, сзр) и «Прометей Маркет» (сад, огород и хозтовары) даст хорошую отдачу. По этим проектам для членов клуба агропроизводителей «Прометей» доступна функция финансирования под будущий урожай», - добавил собственник ГК «Прометей».

Напомним, что в январе 2022 года ГК «Прометей» приобрела 5 тягачей MAN. Кроме того, в среднесрочной перспективе компания намерена приобрести еще 35 машин.