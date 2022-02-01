На Николаевщине разыскивают 13-летнего мальчика, который ушел из Центра психологической помощи

В Николаевской области сотрудники полиции устанавливают местонахождения 13-летнего Артема Шеремета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Во вторник, 15 февраля, в 15:30 подросток ушел из Центра психологической помощи и о сей день не вернулся.

Приметы: рост 180 см., среднего телосложения, волосы темно-русые коротко стрижены.

Был одет в короткую куртку черного цвета, черную вязаную шапку, светлые спортивные штаны, кроссовки синего цвета.

Может находиться в Николаеве.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: г.Вознесенск, ул.Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31-51 , 066-912-50-27, 102», – говорится в сообщении.

Отметим, что в Николаеве разыскивали 75-летнюю пенсионерку.

Напомним, что ранее в Херсонской области полиция нашла николаевского студента, которого восемь месяцев разыскивали как пропавшего без вести.