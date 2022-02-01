Ко Дню единения в Николаеве торжественно подняли Государственный Флаг Украины

В среду, 16 февраля, в Николаеве торжественно подняли Государственный Флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организацией политической партии «Слуга Народа».

На мероприятии присутствовали глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевского облсовета и областной организации политпартии «Слуга Народа» Анна Замазеева, главы фракций «Слуги Народа» в областном и городском советах Игорь Кич и Татьяна Домбровская, депутаты, должностные лица.

В этот день у флага собрались николаевцы разного возраста, профессий, интересов. Но стремление к единству, стабильности, чувству национального достоинства сплотило всех без исключения.

С Днем единения, Николаевщина!

Материал для публикации предоставлен Николаевской областной организацией политической партии «Слуга Народа» и размещен на договорных условиях