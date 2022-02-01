Таиланд изменит официальное название столицы

В среду, 16 февраля, Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства, передает ТАСС.

Кабинет министров Таиланда одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Предполагается, что до того как специальный комитет не проверит название, оно не будет принято.

Отмечается, что при этом могут использоваться оба названия - Бангкок и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Название «Бангкок» используется в Таиланде с ноября 2001 года. Оно произошло от названия старого района Бангкока.

Напомним, что в конце декабря 2020 года Литва официально изменила название Грузии на Сакартвело.