В Николаеве 21 февраля разведут мосты – в акваторию НСЗ зайдут два буксира

В понедельник, 21 февраля, в Николаеве с 12:00 до 13:00 разведут мосты.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдут два буксира «Бугский» и «Урал», а также несамоходный плавкран «ПК23».

«Южнобужский, Ингульский и пешеходный мосты разведут с 12:00 до 13:00 . Просим николаевцев учесть данную информацию, планируя свой маршрут передвижения по городу», - говорится в сообщении.

Напомним, что в последний раз в Николаеве разводка мостов состоялась 10 февраля, тогда из акватории НСЗ после ремонта вышло судно ВМС «Переяслав».