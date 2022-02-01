«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта»: Певица Паш после скандала с поездкой в Крым отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Украинская артистка Алина Паш, оказавшаяся в центре скандала в связи поездкой в оккупированный Россией Крым, сняла свою кандидатуру, как представителя Украины в конкурсе Евровидение-2022 в Турине.

Об этом певица сообщила в своем Instagram.

«С трудным сердцем Я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль», - написала она.

Паш также рассказала, что подверглась хейту в социальных сетях.

«Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, изломам моих социальных сетей; угрозам. А также абсолютно неприемлемой формулировкой, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году».

Певица уточнила, что команда свяжется с общественным вещателем «Суспільне» и подпишет все необходимые документы.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в 2019 году: певица Maruv также не поехала на международный песенный конкурс из-за того-что выступала в Крыму.