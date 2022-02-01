В Антарктиду направляется ледокол с вакцинами против Covid-19 для украинских полярников

Ледокол «Ноосфера» направляется на станцию «Академия Вернадский» с вакцинами против коронавирусной инфекции для украинских полярников.

Об этом сообщает Министерстве здравоохранения Украины в Facebook.

«Вакцинация против COVID-19 доступна каждому украинцу! Министерство здравоохранения Украины обеспечивает возможность получить прививку, даже если для этого нужно доставить вакцину через полмира», - сказано в сообщении.

Уточняется, что, на борту флагмана украинского научно-исследовательского флота находится 66 доз вакцины Comirnaty компании Pfizer. Вакцины перевозят с соблюдением всех норм, ее поместили в морозильную камеру, работающую в режиме -70°C.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины, Виктор Ляшко, добавил что для них важно чтобы каждый каждый человек мог получить надежную защиту от рисков COVID-19.

«Если даже в Антарктиде есть возможность сделать первую, вторую или бустерную дозу, чего медлить тем, у кого есть множество вариантов для вакцинации? Защитите себя и родных – вакцинируйтесь!», - подчеркнул он.

Национальный антарктический научный центр опубликовали фотографии подготовки вакцины к транспортировке.

Напомним, что ранее в Украину доставили 43 711 флакон препарата против COVID-19 «Ремдесивир», который был официально одобрен США в мае 2021 года.