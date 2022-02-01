Кандидатуру Паш сняли с участия в нацотборе на «Евровидение» – Оргкомитет может выбрать другого представителя от Украины из финалистов

В среду, 16 февраля, на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в Отборе певицы Алины Паш.

Об этом сообщает Общественный вещатель.

В связи с этим Паш не будет представлять Украину на финале конкурса в Турине, Италия.

«Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в песенном конкурсе Евровидение-2022 предусматривает, что в случае установления Суспільним факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств в отношении участника, Суспільне имеет право прекратить участие в отборе участника в любое время», - сказано в сообщении.

Предлогом для отстранения Паш стал официальный ответ ГПСУ от 16 февраля 2022 года, который подтвердил недостоверность предоставленной певицей информации о пересечении админграницы с Крымом.

При этом, согласно пункту 3.4 Правил «в случае прекращения Суспільним участия в Отборе участника, определенного/объявленного победителем Отбора, Суспільне имеет право принять решение об определении представителя от Украины на Конкурсе из числа других финалистов».

Как известно, 12 февраля состоялся финал нацотбора на Евровидение, во время финала которого было определено, что певица Alina Pash будет представлять Украину на международном песенном конкурсе песней «Тени забытых предков». Однако, в Сети появилась информация, что певица выступала в оккупированном Крыму, что повлекло за собой скандал.

На пресс-конференции 14 февраля председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сказал, что до получения информации от ГПСУ не готов подписывать соглашение с Паш. Он также отметил, что в случае если организаторы «Евровидения 2022» увидят признаки политизации отбора, Украина может остаться вне конкурса в этом году.

В Госпогранслужбе заявили, что не выдавали победительнице нацотбора на «Евровидение» Паш справку о пересечении админграницы с Крымом. После скандала Паш отказалась представлять Украину на «Евровидение».