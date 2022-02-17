Во Львове врачи три месяца выхаживали двойняшек, которые родились с весом около килограмма

Из Львовского областного клинического перинатального центра 14 февраля выписали братьев Матвея и Максима. Врачи 85 суток ухаживали за младенцами, родившимися с весом 950 и 1100 граммов.

Об этом сообщили во Львовском перинатальном центре.

Роженицу доставили на скорой помощи, ей понадобилась срочная помощь врачей.

«Дети прошли непростой путь от отделения анестезиологии (заведующая Вероника Колдра) до отделения постинтенсивного ухода новорожденных (заведующая Наталья Кунта). Большие усилия со стороны родителей и персонала, и вот здоровые и счастливые братики выписываются домой. Вес на момент выписки – 2270 и 2740 граммов», - говорится в сообщении.

В лечение мальчиков существенный вклад внесли врачи-неонатологи Светлана Процик и Наталья Ваславик.

Напомним, ранее в Николаеве врачи областной больницы спасли 22-летнюю роженицу, попавшую в реанимацию.