Британская рок-группа сняла клип в Киеве – режиссером выступила украинка Таня Муиньо

Британская рок-группа Foals в январе 2022 года сняла в Киеве клип на песню «2am».

Премьера клипа на Youtube состоялась 15 февраля.

Режиссером стала украинская клипмейкер Таня Муиньо, чье творчество пользуется популярностью у западных музыкантов. Также в клипе сняли украинских танцоров. Клип и песня вышли в поддержку ожидаемого седьмого альбома группы.

«Спасибо замечательным танцорам, хореографам, сценографам и всем, кто сделал это видео», - сообщили в группе Foals.

Ранее, в 2015 году группа уже снимала в Киеве клип на песню What Went Down (13,6 миллионов просмотров на Youtube).

Киев часто используют для съемки клипов и рекламы для иностранных исполнителей и торговых марок. Здесь они могут получить хорошее качество за относительно меньшие деньги, чем в США и Евросоюзе.

Напомним, что Таня Муиньо (дочь кубинца и украинки, работает в Одессе) создает клипы для популярных исполнителей как в Украине (MONATIK, Настя Каменских), так и на Западе (Cardi B, Lil Nas X, The Weeknd).