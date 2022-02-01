«Впервые за многие годы»: В Украине за сутки не произошло ни одного смертельного ДТП

С переводом полиции на усиленный режим несения службы количество преступлений уменьшилось на 23%. И впервые за многие годы в Украине за сутки не было смертельных аварий.

Об этом шла речь во время телемарафона единения #UA, передает Департамент коммуникации Нацполиции.

В своем выступлении глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что усиленный режим службы является еще и эффективной профилактикой совершения преступлений.

В частности глава ведомства отметил, что за два дня увеличилось количество обращений граждан в Нацполицию с 49 до 53 тысяч, однако в большинстве это были обращения информационного или консультационного характера. А количество преступлений за два дня уменьшилось на 23%: с 3000 до 2300.

«Также количество ДТП уменьшилось на 46 процентов. Впервые за многие годы вчера (15 февраля - ПН) для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП, позавчера – один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, у нас было за два дня 13 жертв ДТП», - рассказал Игорь Клименко.

Напомним, как 20 мая 2019 на территории Украины не было зафиксировано ни одного резонансного преступления: ни убийства, ни покушения на убийство, ни нанесения тяжких телесных повреждений.