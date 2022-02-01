В Николаеве назначили и.о. начальника управления культуры – ею стала руководитель одного из отделов

Исполняющей обязанности начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского сонета назначили Елену Банкову.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Николаевской ОГА по вопросам культуры Владимир Алексеев.

Как известно, 3 февраля начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров заявил, что уходит с занимаемой должности. Он написал заявление по истечению пятилетнего срока пребывания на должности, как и было оговорено заранее.

После ухода Любарова исполнять обязанности начальника управления назначили руководителя одного из отделов Елену Банкову.

«Елена прекрасно знает вопросы культуры со средины и уже 5 лет является Начальником планово-финансового отдела управления по вопросам культуры», – написал Алексеев.

Согласно декларации о доходах за 2020 год, Елена Банкова владеет квартирой площадью 55,9 кв.м, а ее супруг Анатолий Банков домом площадью 81,9 кв.м и земельным участком в 742 кв.м. Также на него офрмлен гараж площадью 22,1 кв.м.

Что касается транспортных средств, Елена Банкова задекларировала автомобиль Opel Vectra 1995 г.в., который записан на ее супруга.

За 2020 год Банкова заработала 437 тысяч гривен, ее супруг в компании «Водафон Украина» – 277 тысяч гривен. Также Анатолий Банков получил 38 тысяч гривен пенсии.

Из денежных активов чиновница указала 3 тысячи долларов наличкой, а также 5 тысяч долларов и 2 тысячи евро наличными, которые хранит ее муж.