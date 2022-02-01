В Николаевской области спасатели достали из грязи четыре автомобиля – среди пассажиров ребенок и беременная женщина

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За сутки, 16-17 февраля, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, на автомобилях повышенной проходимости, четыре раза оказывали помощь гражданам в буксировке их транспортных средств, которые застряли на полевых дрогах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

На специальных аварийно-спасательных машинах среднего типа с помощью буксировочного троса спасатели освободили четыре автомобиля, в которых находилось всего семь человек, в том числе один ребенок и беременная женщина.

«События случились на территориях Владимировской, Ингульской, Березнеговатской и Казанковской ТГ Баштанского района», - говорится в сообщении.

Для оказания помощи привлекались 12 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

Напомним, как 15 февраля на Николавщине спасатели отбуксировали автомобиль «скорой», застрявший на бездорожье.