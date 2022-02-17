В центре Николаева снесли пивной магазин, который стоял посреди тротуара

В Николаеве демонтировали МАФ возле остановки «Соборная» на улице Большой Морской.

Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

«Остановка «Соборная» по Большой Морской выглядит теперь лучше – окончательно снесли МАФ, который когда-то был магазином по продаже пива. Я не знаю, что управляло теми, кто давал разрешение на перекрытие тротуара в этом месте. Но радуюсь, что нам удалось освободить проход для горожан, тем более в самом центре Николаева. Со временем здесь будет современнее – появится новая остановка. Эти конструкции прозрачны и легки, так что пространства станет еще больше», – сказал директор департамента Андрей Ермолаев.