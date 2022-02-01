Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должность руководителя николаевского территориального управления

Бюро экономической безопасности Украины объявило конкурс на руководителей 23 территориальных управлений, включая николаевское.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

«Выбирать руководителей 23 территориальных управлений БЭБ Украины будут по высоким стандартам и требованиям к компетентностям», – говорится в сообщении.

Прием документов продлится до 26 февраля 2022 года.

Среди должностных обязанностей указано:

1) выявление зон рисков в сфере экономики методом анализа структурированных и неструктурированных данных; 2) оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения; 3) представление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок создания схем противоправной деятельности в сфере экономики; 4) обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, прекращения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства на территории Николаевской области; 5) сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем; 6) планирование мер в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к подследственности БЭБ на территории Николаевской области; 7) выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи Николаевской области; 8) составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов и органов местного самоуправления с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Должностной оклад, как указано в вакансии, составляет 33 600 гривен для руководителей всех территориальных управлений.

Назначают на должность руководителя бессрочно, лиц старше 65 лет – на год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно.

Как известно, 12 мая 2021 года Кабинет министров Украины образовал Бюро экономической безопасности (БЭБ). Новый орган получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Его директора назначает Кабинет министров по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии. Директор БЭБ ежегодно не позднее 1 марта отчитывается перед Советом и Кабмином о деятельности Бюро экономической безопасности Украины за предыдущий календарный год.

Детективы и старшие детективы БЭБ будут иметь полномочия для оперативно-розыскной деятельности, а также досудебного расследования преступлений. Этот орган имеет право прямого доступа к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы.

В составе центрального управления Бюро будет действовать подразделение внутреннего контроля для предотвращения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции.

Максимальное количество работников Бюро экономбезопасности - не более 4 тысяч человек.

Как известно, возглавил БЭБ руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.