В Николаеве продолжается набор в управление патрульной полиции

В Николаеве продолжается прием заявок на участие в конкурсе на должность инспекторов патрульной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе УПП.

Что предлагают в управлении патрульной полиции:

- возможность карьерного роста; - зарплата от 12 300 грн; - посменный график несения службы; - бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД; - ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 суток; - денежная компенсация на оздоровление; - возможность взять жилье в лизинг; - компенсация аренды жилья.

Требования к кандидатам:

- наличие удостоверения водителя категории «В»; - гражданство Украины; - возраст от 18 лет; - наличие полного общего среднего образования; - отсутствие судимости.

Также, после прохождения первичной профессиональной подготовки в Академии патрульной полиции (денежное обеспечение слушателей на период обучения составляет 8000 грн/мес) кандидаты смогут пройти отбор в подразделение тактико-оперативного реагирования (рота ТОР) основной задачей которого является: помощь экипажам патрульной полиции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и решение сложных вызовов. Также сотрудники подразделения занимаются обеспечением публичной безопасности и порядка во время массовых мероприятий.

Зарплата сотрудника подразделения ТОР от 14 800 гривен.

Заполнить анкету кандидаты могут на официальном сайте патрульной полиции.

Получить информацию о конкурсном отборе в патрульную полицию можно по ссылке или позвонить инспектору по рекрутингу УПП в Николаевской области: (067)400-53-79 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00)