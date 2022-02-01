В Николаеве продолжается набор в управление патрульной полиции

В Николаеве продолжается прием заявок на участие в конкурсе на должность инспекторов патрульной полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе УПП.
Что предлагают в управлении патрульной полиции:
- возможность карьерного роста;
- зарплата от 12 300 грн;
- посменный график несения службы;
- бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД;
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 суток;
- денежная компенсация на оздоровление;
- возможность взять жилье в лизинг;
- компенсация аренды жилья.
Требования к кандидатам:
- наличие удостоверения водителя категории «В»;
- гражданство Украины;
- возраст от 18 лет;
- наличие полного общего среднего образования;
- отсутствие судимости.
Также, после прохождения первичной профессиональной подготовки в Академии патрульной полиции (денежное обеспечение слушателей на период обучения составляет 8000 грн/мес) кандидаты смогут пройти отбор в подразделение тактико-оперативного реагирования (рота ТОР) основной задачей которого является: помощь экипажам патрульной полиции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и решение сложных вызовов. Также сотрудники подразделения занимаются обеспечением публичной безопасности и порядка во время массовых мероприятий.
Зарплата сотрудника подразделения ТОР от 14 800 гривен.
Заполнить анкету кандидаты могут на официальном сайте патрульной полиции.
Получить информацию о конкурсном отборе в патрульную полицию можно по ссылке или позвонить инспектору по рекрутингу УПП в Николаевской области: (067)400-53-79 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00)