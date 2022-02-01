В Николаеве продолжается набор в управление патрульной полиции

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17.02.2022 15:06

В Николаеве продолжается прием заявок на участие в конкурсе на должность инспекторов патрульной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе УПП.

Что предлагают в управлении патрульной полиции:

- возможность карьерного роста;

- зарплата от 12 300 грн;

- посменный график несения службы;

- бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД;

- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 суток;

- денежная компенсация на оздоровление;

- возможность взять жилье в лизинг;

- компенсация аренды жилья.

Требования к кандидатам:

- наличие удостоверения водителя категории «В»;

- гражданство Украины;

- возраст от 18 лет;

- наличие полного общего среднего образования;

- отсутствие судимости.

Также, после прохождения первичной профессиональной подготовки в Академии патрульной полиции (денежное обеспечение слушателей на период обучения составляет 8000 грн/мес) кандидаты смогут пройти отбор в подразделение тактико-оперативного реагирования (рота ТОР) основной задачей которого является: помощь экипажам патрульной полиции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и решение сложных вызовов. Также сотрудники подразделения занимаются обеспечением публичной безопасности и порядка во время массовых мероприятий.

Зарплата сотрудника подразделения ТОР от 14 800 гривен.

Заполнить анкету кандидаты могут на официальном сайте патрульной полиции.

Получить информацию о конкурсном отборе в патрульную полицию можно по ссылке или позвонить инспектору по рекрутингу УПП в Николаевской области: (067)400-53-79 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00)

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