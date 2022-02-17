Нардеп Пасичный посетил Николаевский госпиталь ветеранов, где принял участие в открытии операционного блока

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный поздравил воинов-афганцев с 33-й годовщиной вывода войск из Афганистана и принял участие в открытии современного операционного блока в Николаевском областном клиническом госпитале.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Всегда волновал Николаевский областной клинический госпиталь ветеранов войны. Ведь помощь госпиталя – почетная обязанность и ответственность перед людьми, имеющими особые заслуги перед страной и членами их семей. Регулярно посещаю это медицинское учреждение и знаю все проблемные вопросы, которые пытаюсь решить», - говорится в сообщении.

Пасичный рассказал, что в канун праздника 33-й годовщины вывода войск из Афганистана и Дня чествования участников боевых действий на территории других государств он совместно с заместителем главы Николаевской ОГА Николаем Мариновым и мэром Николаева Александром Сенкевичем посетил госпиталь.

«Поздравил воинов-афганцев, пообщался с трудовым коллективом, возглавляющий которого настоящий профессионал своего дела – депутат Николаевского городского совета Елена Кузьмина. Участвовал в открытии нового современного операционного блока областного отделения травматологии и ортопедии. Это важное событие для госпиталя», - написал он.

Нардеп отметил, что совместно с областными властями удалось реализовать часть масштабного амбициозного проекта - в короткие сроки построить операционный блок, отвечающий всем современным стандартам и требованиям.

«Постоянно держу на контроле состояние обеспечения этого заведения современным оборудованием. В прошлом году добился выделения более 7 миллионов гривен средств государственной субвенции на приобретение новейшего медицинского оборудования. Так, за эти средства закуплена рентгеновская диагностическая C-образная система, гольмиевый лазер, стол операционный, рентген прозрачный электрический, набор для эндоурологии, жесткий уретерореноскоп для литотрипсии, ультразвуковой литотриптер, портативный ультразвуковой черно-белый сканер с насадкой», - рассказал политик.