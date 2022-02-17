«Суспільне» обратится к «Kalush Orchestra» с предложением представить Украину на Евровидении-2022

В четверг, 17 февраля, общественный вещатель «Суспільне» обратится к группе «Kalush Orchestra» с предложением представить Украину на международном песенном конкурсе в Турине.

Решение было принято на внеочередном заседании оргкомитета.

«Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому Суспільне предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора», - сказано в сообщении.

Отметим, что «Kalush Orchestra» набрав 14 баллов (6 – от жюри, 8 – от зрителей) заняли второе место в финале национального отбора.

Известно, что победительница нацотбора Алина Паш, оказавшаяся в центре скандала в связи поездкой в оккупированный Россией Крым, отказалась представлять Украину на Евровидение-2022. После чего оргкомитет официально снял кандидатуру артистки.