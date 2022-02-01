«Летом начнем раздавать смартфоны»: В Минцифры поделились деталями новой программы «єСмартфон»

Министерство цифровой трансформации планирует раздать 3,5 миллиона смартфонов вакцинированным украинцам старше 60 лет до конца этого года.

Об этом заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб рассказал в интервью dev.ua.

Известно, что 8 февраля в Киеве состоялся третий Diia Summit, на котором Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал раздачу качественных современных смартфонов вакцинированным пенсионерам.

Замминистра поделился, что партнерами программы станут украинские банки.

«Мы в пятницу в Офисе президента собирали все банки, обсуждали с ними этот вопрос. Мы хотим, чтобы пользователь приходил за получением смартфона сразу в банк», — рассказал Выскуб.

Он также добавил, что в банках будут предоставлять «определенный пакет услуг» - пенсионеров научат пользоваться смартфоном и заменят SIM-карты.

Минцифры планируют, чтобы стоимость устройства не превышала суммы в 5 тысяч гривен.

«Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тысяч грн. Мы хотели бы, конечно, влезть до 4-х. Время покажет. Мы дали им начальные требования. Хотим, чтобы там был NFC. eSIM мы пока убрали. Он значительно удорожает закупку».

Выскуб добавил, что eSIM решил бы много проблем с точки зрения привязки к конкретному абоненту, так как некоторые захотят перепродать смартфон другим.

«Но мы с мобильными операторами нашли другой способ контроля. И точно обеспечим, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-нибудь другому. SIM-карта будет привязана, например, к IMEI телефону и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества», — поделился решением проблемы он.

Он подчеркнул, что мобильные операторы предлагают устанавливать специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность использования устройства.

Выскуб добавил, что сейчас проходят переговоры с разными производителями мобильных устройств, среди них – южнокорейская компания Samsung. Переговоры будут вестись также и с украинскими производителями. Отмечается, что от одной из компаний поступило предложение создать специальную модель под этот заказ.

По словам замминистра, программа рассчитана на три года, средства на которую будут привлекаться как из внешних, так и внутренних ресурсов.

Уточняется, что сбор заявок стартует в апреле, а летом начнется раздача первых смартфонов.

Напомним, что на Diia Summit Зеленский рассказал о запуске специального налогового и правового режима «Дія.City», который позволит увеличить доходы IT-сферы до 16,5 млрд. долларов.