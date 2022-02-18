На Киевщине выпустили на волю двоих соколов, найденных в багаже контрабандиста

В Киевской области выпустили на волю двоих диких краснокнижных соколов-сапсанов, спасенных таможенниками.

Об этом сообщили в Киевской таможне.

Напомним, что ранее в багаже пассажира рейса Киев-Доха (Катар) нашли четырех соколов, которых перевозили в варварских условиях – каждая птица была завернута в ткань, с обмотанными скотчем лапами.

В Катаре, куда планировали перевезти птиц, их стоимость может достигать нескольких десятков тысяч долларов. Пассажир сдал багаж в аэропорту, но сам на рейс не явился.

От чрезмерной дозы снотворного, введенной птицам для перевозки, двое соколов умерли. Двух других в приюте диких животных спасали в течение нескольких часов с помощью кислородного питания.