«Было 11 классов, потом 9, теперь хотят оставить 4»: Родители учеников Ивановской школы Николаевского района возмущены предстоящей реорганизацией

Родители учеников Ивановской средней общеобразовательной школы 1-2 ступеней выступают против реорганизации учреждения, ведь в таком случае из 9 классов в школе останется только 4.

Об этом речь идет в обращении родителей в Нечаянский сельсовет Николаевского района, который имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Указывается, что отдел образования, молодежи, спорта и культуры Нечаянского сельсовета решил реорганизовать школу, оставив только начальные классы, мотивируя тем, что сельсовет тратит на учреждение много финансирования.

«Основной аргумент, которым оперирует начальник отдела образования Нечаянского сельсовета - это деньги, деньги и еще раз деньги! Мы, родители детей, которые учатся в Ивановском учреждение общего среднего образования 1-2 ступени имеем право отстаивать свое законное право на обучение детей в школе по месту жительства. Наше село не вымирает», - заявляют родители.

Родители отмечают, что соответствующий проект решения о реорганизации школы будет вынесен на заседание сессии. По их словам, ранее в учреждении было 11 классов, потом оставили 9, теперь предлагают сохранить только 4 класса. По мнению родителей, в дальнейшем это приведет к закрытию учреждения полностью. На сегодняшний день, в школе учится 49 детей.

В частности, директор школы неоднократно обращалась к создателю учреждения с просьбой найти возможность наполнить классы, провести рекламную кампанию среди жителей микрорайона, чтобы люди знали, что в школе есть свободные места. К тому же, при школе создан детский сад, но места сокращают и там.

«Это происходит по причине маленького количества детей и большой уплаты на одного ученика. Почему создатель учреждения не учитывает, что при школе находится детсад, на который не тратят ни на уголь, ни на электричество, ни на воду - это экономия финансов? Лимиты даются только на школу», - отмечают родители.

Кроме этого родители отмечают, что якобы проводились общественные слушания по этому вопросу 24 июня 2021 года в помещении Ивановского сельсовета, но о нем родители не были уведомлены. Саму информацию о проведенном собрании они узнали от директора школы 10 февраля 2022 года, которую последняя узнала 8 февраля 2022 года на собрании директоров.

Родители также добавили, что они довольны работой учителей, в учреждении созданы все условия для учебы - новые помещения, просторные и теплые классы, обустроенные туалеты, класс информатики с компьютерами, сеть Интернет, спортивный и актовый залы, столовая и обновленные начальные классы. И многое из этого сделано за счет спонсоров. К тому же, они заявили, что именно они должны принимать решение о необходимости реорганизации.

«Действительно ли власть беспокоится о благополучии горожан. Спросили ли вы у родителей согласия на то, чтобы их детей каждый день возили за 8-10 километров от дома к школе по крайне небезопасной трассе? Почему дети должны по 2-3 часа находится в другой школе, ожидаю учеников других классов, у которых больше уроков, чтобы доехать на школьном автобусе домой? Почему именно из нашего села хотят сделать пустырь?» - возмущены родители, поэтому просят пересмотреть решение.

Напомним, что в Николаеве в рамках реформы Новой украинской школы переименовали 33 школы, теперь они будут называться гимназиями и лицеями.