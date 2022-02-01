Домбровская вместе с коллегами от «Слуги Народа» в горсовете Николаева призывают ВРУ поддержать внедрение Экономического паспорта украинца

Депутаты Николаевского городского совета от фракции «Слуга Народа» подготовили обращение к Верховной Раде Украины с просьбой безотлагательно принять ряд президентских законопроектов, которые касаются введения Экономического паспорта украинца.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава фракции Татьяна Домбровская.

Она отметил, что Украина богата природными ресурсами, но, к сожалению, многие годы недра страны приносили доходы отдельным гражданам, которые со временем стали олигархами. Эти люди обогащались в то время, как миллионы семей сводили концы с концами.

Поэтому для справедливого распределения природных богатств Президент Владимир Зеленский инициировал введение экономического паспорта и создания Фонда будущих поколений.

«Фонд откроет именные счета для каждого новорожденного гражданина Украины, а государство будет ежегодно перечислять на них по 2 минимальные зарплаты. В результате дети и внуки получат средства на то, чтобы оплатить обучение или приобрести жилье в Украине. Фактически впервые в истории Украины государство будет инвестировать живые деньги в будущее каждого гражданина. Примеры развитых государств, где уже действуют аналогичные программы, показали действенность и эффективность такой политики», - написала Татьяна Домбровская.

Лидер фракции добавила, что депутаты от «Слуга Народа» убеждены, что введение экономического паспорта создаст каждому молодому украинцу финансовую базу, которая поможет более уверенно входить во взрослую жизнь.

«Поэтому мы, депутаты фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете призываем Верховную Раду Украины безотлагательно принять во втором чтении и в целом президентские законопроекты №№6394, 6395, 6396, 6397. Призываем все политические силы в парламенте проголосовать за внедрение экономического паспорта», - резюмировала она.

Напомним, ранее Домбровская рассказала о необходимости внедрения экономического паспорта украинца.