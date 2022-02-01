5 тысяч рабочих мест, бизнес-пространства и инвестиции: В «Наваль» показали, как будет выглядеть индустриальный парк в Николаеве

В ООО «Наваль» рассказали о том, чем выгоден индустриальный парк в Николаеве, и показали, как будет выглядеть территория после реализации проекта.

Об этом сообщается на странице предприятия на Facebook.

«Индустриальный парк «Наваль» - 5 тысяч новых рабочих мест и выгодные решения для бизнеса. Структура Индустриального парка предполагает создание железнодорожной станции и пяти кластеров: -логистический -портовый -агро-промышленный -промышленный -комфортный Такой комплекс одновременно развивает бизнес и решает болезненные социальные вопросы для Николаева», - говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что парк выгоден для бизнеса – прежде всего тем, что производства можно размещать сразу там и не тратиться на логистику.

«В чем выгода для бизнеса? Представьте, что у вас есть собственный порт или железнодорожная станция непосредственно возле производства. Экономите время и средства, потому что заказ не нужно дополнительно перевозить для дальнейшей транспортировки. С индустриальным парком реально! Размещайте производство в промышленном кластере, а затем отправляйте товары из портового кластера или железнодорожной станции», - сказано в сообщении.

Также идет речь о том, что логистический кластер позволяет получать, отправлять и размещать разнообразные грузы. Он рассчитан и на экспорт, и на импорт, и на трейдинг. Помимо прочего, в парке разместят офисы, зоны отдыха и заведения питания.

«И самое главное – выгода для города. Индустриальный парк создает не менее 5 тысяч рабочих мест. Зарплата для должностей, не требующих высокой квалификации, начинается с 20 тысяч гривен – без учета премий и социального пакета. Квалифицированные специалисты получат зарплату наравне со странами ЕС. Наконец Николаев перестанет терять специалистов! Цель индустриального парка Наваль - стать трамплином для стремительного развития нашего города», - добавили в сообщении.

Напомним, ранее в ООО «Наваль» напомнили об истории Николаева, когда 160 лет назад город пришел в упадок и мог исчезнуть, но его спасло решение военного губернатора Богдана фон Глазенапа, который поддержал проект по строительству железной дороги, чем принес городу доход.

Напомним, ранее в ООО «Наваль» раскритиковали Николаевский городской совет, который препятствует реализации проекта индустриального парка на территории Черноморского судостроительного завода.

Справка:

В июле 2018 года Хозяйственный суд Николаевской области признал некогда один из крупнейших судостроительных заводов Украины «ЧСЗ» банкротом. Последующие три года проходила ликвидация предприятия, его имущество распродавалось. И 25 июня 2021 года Хозсуд официально закончил процедуру банкротства.

Одним из крупнейших кредиторов завода была компания «Наваль Парк», которая стала новым собственником имущественного комплекса завода на общей площади в чуть больше 200 га и которая начала реализацию крупномасштабного инфраструктурного проекта «Индустриальный парк» на этой территории. Судостроительный кластер уже стал резидентом этого парка и представлен Николаевской верфью Smart Maritime Group.

В апреле 2021 года Николаевский городской совет не без споров принимает решение о передаче в аренду ООО «Наваль Парк» двух земельных участков общей площадью 61,63 га на территории бывшего ЧСЗ с условием выплаты 22,69 миллионов гривен, которые город считает долгом компании за пользование участком с 2018 года. Еще один участок – 140 га – компания хочет выкупить.

О том, как сейчас обстоят дела на территории бывшего судостроительного завода, почему компания хочет выкупить у города землю под имущественным комплексом и планах развития, ранее в интервью рассказал директор ООО «Наваль Парк» Александр Юрков.