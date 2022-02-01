В Тилигульском парке показали, как выглядят острова для гнездования птиц – сейчас на платформах крепят пробное сено

В заповедной зоне на территории регионально-ландшафтного парка «Тилигульский», который находится в Николаевской области, начали закреплять пробное сено на искусственных островах. Это улучшит гнездование птиц.

Об этом на странице в Facebook рассказал исполняющий обязанности директора парка Александр Дьяченко.

— Приехали посмотреть искусственные острова для того, чтобы понимать как весной стелить сено, чтобы птицы прилетали и гнездились, — заявил он.

Дьяченко рассказал, что совместно со службой охраны и научным отделом парка приехали, чтобы закрепить сено, которая будет покрыта на всех островках с приходом весны.

— Когда потеплеет эти острова будут покрыты сеном для того, чтобы птицы могли оставлять потомство...Ребята взяли два мешка, попробуем закрепить и посмотрим, что будет через неделю, насколько эффективный крепеж. И дальше будем принимать решение, как делать, чтобы сено не раздувалось, — добавил и.о директор парка.

Как известно, в ноябре 2021 года работники ДТЭК Тилигульская ВЭС в партнерстве с руководством регионального ландшафтного парка «Тилигульский» реализовали уникальный экопроект «Острова птиц», построив 1500 м2 искусственных островов для гнездования редких околоводных видов пернатых. Проект направлен на сохранение биологического разнообразия в Украине.

Напомним, Николаевская ОГА подписала Меморандум с ДТЭК о строительстве Тилигульской ВЭС.