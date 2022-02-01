Логвинов заявил, что главная проблема для «Николаевоблтеплоэнерго» – старение коллектива и рассказал о практике студентов на КП

Главной проблемой КП «Николаевоблтеплоэнерго», по мнению директора Николая Логвинова, является старение коллектива. Чтобы решить эту проблему предприятие заключило договора с рядом ВУЗов на проведение дуального обучения.

Об этом он рассказал в четверг, 17 февраля, в ходе брифинга об итогах работы предприятия за 2021 год, передает «Преступности.НЕТ».

— Я считаю, что успех нашего предприятия также состоит в развитии дуального обучения. У нас заключены ряд договоров с ВУЗами: это аграрный университет, НКИ, Киево-Могилянка, строительный колледж, и у нас работают и учатся студенты. Это порядка 25 человек, - рассказал Логвинов.

По его словам, это просто необходимо, ведь коллектив предприятия не становится моложе, а только стареет. А предприятию нужны молодые люди и молодая кровь. Николай Логвинов отметил, что пока на предприятии есть опытные работники, то будет делаться все для того, чтобы эти работники передавали свой опыт молодежи.

— Одной из глобальных проблем предприятия является старение коллектива. Очень мало молодежи на рабочих специальностях: слесарей, изолировщиков, сварщиков. Все хотят сразу быть звездами и получать миллионы. Он считает, что если вся молодежь уедет работать заграницу на те же рабочие специальности, то в Николаеве через какое-то время некому будут работать, хотя зарплаты там не особо выше, - заявил он, добавив, что зарплата о сотрудников достойная и потихоньку растет.

Напомним, как для студентов «аграрки» провели практическое занятие на котельной «Николаевоблтеплоэнерго».