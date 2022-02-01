Спустя четыре года Минфин согласовал передачу Варваровского моста Николаева на баланс государства

Министерство финансов Украины согласовало передачу Южнобужского (Варваровского) моста из коммунальной собственности Николаева в государственную. Отмечается, что решение принято, а необходимые документы находятся на стадии согласования.
Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.
— На данный момент проходят дополнительные согласовательные процедуры, процесс на финальной стадии, решение вынесут на рассмотрение Кабинета Министров. Надеюсь, в ближайшее время вопрос наконец-то будет закрытым. Это значит, что наш Варваровский мост примут в сферу управления Государственного агентства автомобильных дорог. Также предусмотрено финансирование на содержание объекта более чем в 1,5 млрд грн на ближайшие годы, — прокомментировал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Он добавил, что после передачи в государственную собственность Южнобужского моста, будут приниматься решения и в отношении Ингульского, так как этот объект также нуждается в капитальном ремонте.
Напомним, что после того, как обследование Варваровского моста показало, что он находится в аварийном состоянии, на тот момент глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, предложил передать мост на баланс «Укравтодора».
После смены власти в 2019-ом году, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявлял, что хотел встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.
В ходе одного из своих приездов в Николаев, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков удивился тому, что ни один чиновник из присутствующих на его визите, не поднял вопрос касательно двух проблемных николаевских мостов - Ингульского и Варваровского. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич сообщил, что проект решения о передачи двух мостов – Ингульского и Варваровского на баланс «Укравтодору» уже подготовлен и 6 февраля он будет вынесен на сессию Николаевского горсовета. Такое решение было принято. У слову, это было второе голосование за аналогичный проект передачи, ведь как оказалось в предыдущем, подчиненные Сенкевича допустили ошибки.
Перед выборами 2020-го года, в комментарии журналистам мэр Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост уже официально передали «Укравтодору». Однако, в САД опровергли данное заявление мэра Николаева. На тот момент начальник САД Владислав Невеселый сообщил, что для того, чтобы мост был официально передан, нужно провести ряд процедур, в том числе и акт приема-передачи.
Накануне 2021 года директор ДЖКХ Коренев заявил, что для передачи Варваровского моста «Укравтодору» не хватает согласия Минэкономразвития.
В начале 2021 года мэр Николаева заявил, что Кабмин из-за технических вопросов не согласовал передачу Варваровского моста в госсобственность.
В апреле 2021 года, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что процесс передачи аварийного Варваровского моста на баланс государства для его дальнейшего ремонта затягивается из-за постоянной переписки с различными министерствами, а в свою очередь Сенкевич также обвинил профильные министерства в затягивании передачи моста в госсобственность
Также вице-мэр Коренев заявлял, что Варваровский мост все еще не передан государству из-за Минэкономразвития: «Просят нас указать госпрограмму для финансирования».
Последнее заявление по поводу передачи моста было от глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давида Арахамия в январе 2022 года. Тогда он сообщил, что решил взять под свой контроль вопрос о передаче Южнобугского (Варваровского) моста на баланс государства.