В Черновцах бездомный пес принес своему «кормильцу» потерянный кошелек

В Черновцах бездомный пес помог найти потерянный кошелек.

Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.

Утром на спецлинию 102 обратился небезразличный гражданин и сообщил об обнаружении кошелька с документами. Мужчина каждый день кормит бездомного пса, и сегодня тот принес ему находку.

Горожанин передал вещи инспекторам. По имеющимся информационным базам патрульные оперативно установили контактные данные владелицы и уже через некоторое время вернули ей кошелек.

Напомним, ранее Президент Украины подписал закон, который запрещает убивать бездомных животных.